Putin não participa de negociações de paz com a Ucrânia na Turquia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu não participar pessoalmente das negociações de paz com a Ucrânia que ocorrem nesta quinta-feira, 15, em Istambul, Turquia.

Em vez disso, enviou uma delegação composta por auxiliares e vice-ministros para representar o país nas conversas.

Putin havia sugerido realizar negociações diretas em Istambul, mas optou por não comparecer, o que gerou reação negativa de aliados europeus da Ucrânia. Por sua vez, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condiciona qualquer negociação à presença do líder russo, reforçando que só falará diretamente com Putin.

Até o momento, a Ucrânia não confirmou oficialmente sua delegação para as negociações, e Zelensky aguardava a decisão após reunião com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

O governo turco, responsável por mediar o encontro, não divulgou detalhes sobre o horário ou local exato da reunião.

A ausência de Putin nas negociações reduziu as expectativas sobre avanços significativos no processo de paz, considerando especialmente a complexidade do conflito e as posições divergentes entre os países.

Zelensky defende um cessar-fogo imediato, enquanto a Rússia condiciona as discussões ao início de conversas para definir os termos da trégua.

A delegação russa é liderada pelo assessor presidencial Vladimir Medinsky e inclui outros representantes de níveis inferiores, o que tem sido interpretado como um sinal de pouca disposição do Kremlin em negociar diretamente.