Putin dá carro de luxo a Kim Jong Un como sinal de 'relações especiais'

O presidente russo Vladimir Putin presenteou o ditador norte-coreano Kim Jong Un com um carro de luxo russo, segundo informações da agência estatal de notícias da Coreia do Norte nesta terça-feira, 20.

O automóvel foi entregue a Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder, que agradeceu o mimo e disse que "o presente serve como uma demonstração clara das relações pessoais especiais entre os líderes".

O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que Kim Jong Un recebeu um novo Aurus, desenvolvido a partir de um programa do governo russo para produzir uma limusine de luxo como uma alternativa doméstica a modelos estrangeiros como a Mercedes. Segundo o Sydney Morning Herald, o Aurus é semelhante a um Rolls Royce, com assentos em couro russo, e possibilidade de blindagem.

O presente pode ser ainda mais útil a Kim Jong Un, uma vez que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possui uma lista de itens proibidos para exportação para a Coreia do Norte, como punição pelo seu programa de armas nucleares. Iates, carros de corrida e veículos de luxo não podem ser vendidos ao país.

Aurus Limusine, de fabricação russa

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Lim Soo-suk, pediu à Rússia que respeite as sanções à Coreia do Norte, incluindo aquelas que proíbem a transferência de bens de luxo.

O presente pode ter vindo em troca de outros afagos. EUA e a Coreia do Sul acusam Kim Jong Un de fornecer bilhões de dólares em munições para Putin ajudar em seu ataque à Ucrânia.

Kim Jong Un foi recentemente visto em um SUV Mercedes-Benz Maybach GLS 600, que é vendido a um preço base de US$ 174.350 (R$ 844 mil). O líder norte-coreano também tem uma frota de limusines, incluindo um modelo blindado Mercedes-Maybach que pode custar mais de US$ 1 milhão.