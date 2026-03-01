Protestos no Paquistão deixam nove mortos após ataques dos EUA e de Israel ao Irã

Pelo menos nove manifestantes morreram e outros 34 ficaram feridos neste domingo, 1, em Karachi, no Paquistão, após um protesto em frente ao consulado dos Estados Unidos que terminou em confronto com forças de segurança.

O ato ocorreu após a divulgação de ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã que mataram o líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

De acordo com o porta-voz do governo local, Sukhdev Assardas Hemnani, manifestantes romperam a barreira externa de segurança do consulado, incendiaram um veículo e entraram em confronto com a polícia. Segundo a agência internacional Reuters, agentes de segurança do consulado abriram fogo. O Hospital Civil de Karachi informou que todas as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo.

Autoridades paquistanesas disseram que funcionários do consulado americano estão em segurança.

O ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, pediu que os protestos ocorressem de forma pacífica e afirmou que o governo abriu uma investigação para apurar como a situação saiu do controle.

🚨 BREAKING: para pengunjuk rasa di Karachi, Pakistan, yang marah atas serangan udara Israel - Amerika Serikat terhadap Iran, menghancurkan jendela konsulat AS. 😳pic.twitter.com/OnqH1QE88g — Extra Time Indonesia (@idextratime) March 1, 2026

Protestos e repressão no Iraque

Em Bagdá, no Iraque, a polícia usou gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral para dispersar centenas de manifestantes pró-Irã que se concentraram do lado de fora da Zona Verde, onde fica a embaixada dos Estados Unidos.

Segundo testemunhas à Reuters, os manifestantes tentaram se aproximar do enclave diplomático antes de serem contidos pelas forças de segurança.

Paquistão e Iraque concentram as maiores populações xiitas do mundo depois do Irã, o que contribuiu para a mobilização de protestos em apoio a Teerã após os ataques.

Incêndio em prédio da ONU e reforço da segurança diplomática

Em outras regiões do Paquistão, houve protestos em cidades como Lahore e Skardu. Na cidade de Skardu, manifestantes incendiaram um prédio que abriga um escritório da Organização das Nações Unidas, sem registro de feridos.

Em Lahore, a polícia dispersou grupos que se concentraram nas proximidades do consulado dos Estados Unidos.

Na capital Islamabad, autoridades bloquearam acessos à Zona Vermelha, que abriga missões diplomáticas e o Parlamento. Segundo fontes diplomáticas, representações ocidentais no país reforçaram protocolos de segurança e restringiram o deslocamento de funcionários diante da escalada de tensão regional.