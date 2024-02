Procuradora na Geórgia admite 'relacionamento' com promotor de caso contra Trump no estado

A procuradora do distrito de Fulton, no estado americano da Geórgia, Fani Willis admitiu nesta sexta-feira ter um "relacionamento pessoal" com um promotor contratado por ela para liderar a acusação contra o ex-presidente Donald Trump, relacionada à tentativa de reverter os resultados da eleição de 2020. A defesa de um dos aliados de Trump, também citado no processo, queria desqualificar toda a equipe da procuradora, mas ela afirmou que o relacionamento não era motivo para afastá-los e derrubar todo o trabalho da acusação. Willis nega que seja um elemento que atrapalhe o processo.

Na argumentação de 176 páginas entregue nesta sexta-feira, Willis afirma que não tinha qualquer tipo de envolvimento com Nathan Wade, contratado para ser o promotor especial do caso contra Trump em 2021. Foi apenas em 2022, quando o processo já estava em curso, que os dois "desenvolveram uma relação pessoal, além da associação profissional e amizade", alegou na argumentação. Willis ainda defende as credenciais de Wade e ataca as alegações feitas pela defesa de Michael Roman, um dos 14 corréus do caso contra Trump na Geórgia.