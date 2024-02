Eleições nos EUA: primárias na Carolina do Sul abrem oficialmente a corrida de Biden pela reeleição

A corrida eleitoral democrata começa oficialmente neste sábado, 3, com as primárias na Carolina do Sul. A disputa definirá o candidato do partido para as eleições presidenciais de novembro, e o presidente Joe Biden é favorito para obter a nomeação.

Esta é a primeira vez que as primárias do partido começam pela Carolina do Sul. A mudança, defendida por Biden, foi feita porque o estado tem um perfil demográfico mais próximo da média nacional, com mais eleitores negros e latinos e público menos conservador do que em Iowa e New Hampshire, que tradicionalmente abriam a temporada eleitoral. Há também a questão que, em 2020, Biden perdeu nas duas primeiras etapas e venceu pela primeira vez na Carolina do Sul.

No dia 23 de janeiro, no entanto, democratas do estado de New Hampshire fizeram uma votação das primárias mesmo após a mudança ordenada pelo comando nacional do partido. A votação, contudo, teve caráter não-oficial e não somou delegados aos vencedores. Ali, Biden teve 54% dos votos, mesmo sem estar com na cédula. Eleitores favoráveis a ele puderam escrever seu nome no papel.

Analistas apontam que o presidente não tem nenhum competidor com chances reais na disputa. Os outros dois candidatos mais votados em NH foram o deputado Dean Philips, com 20%, e a escritora Marianne Williamson, com 4%.

Que horas sai o resultado?

As urnas serão fechadas às 19h (21h em Brasília). Em 2020, os primeiros resultados sairam por volta de 19h10 e a apuração atingiu 98% dos votos após cinco horas de totalização.

A Carolina do Sul tem 3,3 milhões de eleitores registrados. A primária é aberta a qualquer eleitor, e não apenas aos filiados ao Partido Democrata. Em 2020, apenas 16% dos eleitores cadastrados compareceram.

O estado soma 63 dos 4.452 delegados representantes na Convenção Nacional Democrata, que definirá o candidato presidencial, em agosto.

As primárias republicanas no estado da Carolina do Sul serão realizadas apenas em 24 de fevereiro.

Como funcionam as primárias?

As primárias servem para definir os candidatos dos dois partidos. Os eleitores de cada legenda votam em seu nome favorito, em datas diferentes: cada estado vai às urnas em um dia diferente.

As vitórias nos estados vão somando delegados para cada candidato. O nome que somar mais delegados obtém a nomeação do partido para disputar a Presidência. Cada estado tem delegados de forma proporcional à sua população: estados mais populosos garantem mais representantes, e vice-versa.

O processo das primárias vai de janeiro a junho, mas é comum que a disputa se resolva nos primeiros meses do ano. Os vencedores das primeiras votações costumam ganhar impulso na campanha, tanto em exposição na mídia quanto na arrecadação de doações, enquanto os nomes com mau desempenho inicial acabam entrando em uma espiral de problemas. Assim, muitos candidatos desistem já nos primeiros meses do ano e a briga tende a se afunilar rapidamente entre dois ou três nomes.