Principal diplomata da China diz que acusações dos EUA atingiram "grau inacreditável"

O principal diplomata da China criticou os EUA pelo agravamento das tensões bilaterais e reiterou o apoio de Pequim a resoluções pacíficas para os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.

"Há algum progresso na relação bilateral entre a China e os EUA, mas temos que ressaltar que os EUA continuam a persistir com um entendimento errado da China e não cumpriram as promessas que fizeram", disse o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. As informações são da CNBC.

Wang também é diretor do escritório de relações exteriores da comissão central do Partido Comunista da China, o que o torna o diplomata mais graduado do país.

Os comentários de Wang foram feitos no momento em que o comitê de segurança interna do Senado dos EUA votou na quarta-feira para aprovar um projeto de lei que poderia limitar o acesso das empresas chinesas de biotecnologia ao mercado dos EUA.

Um membro da administração do governo Biden também alertou que a China poderia "inundar" o mercado de veículos elétricos dos EUA.

Vale lembrar que o presidente Biden vem tomando medidas econômicas contra Pequim há algum tempo. Em uma delas, restringiu o acesso chinês à tecnologia avançada de semicondutores.

Wang disse que os EUA estão planejando "novas maneiras de reprimir a China", afirmando que as acusações dos EUA contra a China atingiram um "grau inacreditável". O diplomata falou que as relações precisam ser construídas com um mínimo de respeito e confiança. "Os EUA dizem uma coisa e fazem outra, onde está a confiança dos países grandes?", disse Wang na reunião anual de parlamentares chineses.

Após a demissão ainda sem explicação de Qin Gang como ministro das relações exteriores em julho do ano passado, Wang reassumiu a função. Qin presidiu a coletiva de imprensa do ministro das Relações Exteriores na reunião parlamentar do ano passado, mas desapareceu da vista do público em poucos meses e não foi mais visto desde então.

Antes de reassumir o cargo, Wang ocupou a função de ministro das Relações Exteriores por dois mandatos. Ele está envolvido em reuniões de alto nível entre os EUA e a China há mais de uma década.