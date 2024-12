Presidente da Ucrânia quer garantias de segurança da Otan antes de negociar com Rússia Volodymyr Zelensky se encontrou com o novo presidente do Conselho Europeu no domingo, quando falou sobre o tema

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dando as boas-vindas ao presidente do Conselho Europeu Antonio Costa durante sua reunião em Kiev (AFP)