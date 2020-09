Podcast EXAME Política: por que resultado da eleição dos EUA pode demorar

A morte da juíza Ruth Bader Ginsburg embaralhou uma eleição que já estava acirrada nos Estados Unidos. Agora, o presidente Donald Trump trava uma batalha para indicar um novo nome à Suprema Corte antes mesmo da eleição — algo que o Partido Republicano proibiu o ex-presidente Barack Obama de fazer em 2015.

A nomeação à Suprema Corte e como ela impacta nas eleições de 3 de novembro é um dos temas do novo episódio do podcast EXAME Política – Temporada Eleições Americanas, que vai ao ar todas as sextas-feiras com os grandes temas da eleição nos Estados Unidos.

O podcast conta com a participação de Maurício Moura, fundador do instituto de pesquisa IDEIA e professor da George Washington University na área de políticas públicas, e o jornalista Sérgio Teixeira Junior, que de Nova York cobre as eleições americanas para a EXAME. A editora de macroeconomia da EXAME, Fabiane Stefano, media o debate.

Além da vantagem numérica que os republicanos conservadores podem ter na Suprema Corte caso consigam indicar um novo juiz, é também a Corte quem deve julgar potenciais recursos na eleição deste ano. E, como afirma Moura, desavenças não devem faltar.

“A gente pode ter em 2020 várias Flóridas 2000”, disse, fazendo referência à eleição em que George W. Bush venceu o democrata Al Gore. A Suprema Corte terminou tendo de decidir sobre o apertado pleito na Flórida, que poderia ter mudado o resultado nacional. Naquela ocasião, os resultados demoraram semanas e são debatidos até hoje. O caso só acabou porque Al Gore decidiu não entrar na Justiça para recorrer da decisão.

O mesmo embate pode acontecer desta vez, mas em mais estados e em um cenário de mais disputas. “Dessa vez, o cenário é muito mais polarizador para que os dois partidos briguem tanto nas justiças estaduais quanto na Suprema Corte”, diz Moura.

O podcast traz ainda os novos resultados de pesquisa exclusiva EXAME/IDEIA na Geórgia, um dos estados “candidatos a confusão” neste ano. Na sondagem, realizada entre 21 e 23 de setembro, Trump e Biden aparecem cada um com 46% das intenções de voto no estado. A Geórgia já foi um importante reduto republicano, mas a disputa ficou mais apertada com a alta rejeição de Trump entre os eleitores negros.

