Pico de nova onda de covid na França pode chegar em 10 dias, diz ministro

A França pode atingir o pico da terceira onda da pandemia de covid-19 dentro de sete a dez dias com as novas medidas de restrição anunciadas na quarta-feira pelo presidente, Emmanuel Macron, disse o ministro da Saúde, Olivier Verán, à rádio France Inter.

Macron ordenou o terceiro lockdown nacional do país e disse que as escolas ficarão fechadas durante três semanas enquanto tenta repelir a terceira onda de infecções de covid-19, que ameaça sobrecarregar os hospitais.

"Podemos chegar a um pico da epidemia em sete a dez dias se tudo for de acordo com o plano", disse Verán.

"Depois, precisamos de duas semanas extras para atingir um pico nas unidades de tratamento intensivo (UTIs) que pode ocorrer no final de abril."

As novas infecções diárias de covid-19 da França dobraram desde fevereiro, chegando a uma média de quase 40.000. O número de pacientes de covid-19 em tratamento intensivo superou 5.000 nesta semana, superando o pico atingido durante o segundo lockdown de seis semanas imposto no final do ano passado.