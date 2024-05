Pessoa morre ao entrar em motor de avião da Embraer no aeroporto de Amsterdã

Uma pessoa morreu após entrar em um motor de avião em funcionamento no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, nesta quarta-feira, 29. O incidente ocorreu em uma aeronave fabricada pela Embraer. Até o momento, a identidade da vítima não foi revelada.

De acordo com comunicado do aeroporto à imprensa holandesa, os passageiros e a tripulação já estavam a bordo da aeronave quando o incidente ocorreu, e alguns deles testemunharam o acontecimento.

A direção de Schiphol também afirmou que ainda não sabe os motivos que levaram a vítima a entrar no motor em funcionamento. Uma das hipóteses apresentadas pelas empresa é que a pessoa tenha sido sugada para dentro do motor.

"Hoje, houve um incidente terrível no qual uma pessoa terminou no motor de um avião. Nossos pensamentos vão para os parentes e nos preocupamos com passageiros e colegas que testemunharam o caso. A Polícia Real Militar está atualmente conduzindo uma investigação", diz o comunicado.

A KLM e o Conselho de Segurança da Holanda estão investigando o caso. O avião do modelo E190, da Embraer, tinha como destino a cidade de Billund, na Dinamarca, segundo a CBS News.