Pela 1ª vez, os EUA registram 50 mil casos de coronavírus em 24 horas

Novas infecções por coronavírus nos EUA chegaram a 50.000 nesta quarta-feira pela primeira vez. A Califórnia — o estado americano mais populoso — registrou 9.740 novos casos à sua contagem oficial. Texas, Arizona, Carolina do Norte e Geórgia também registraram novos casos.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou que salões de restaurantes, cinemas e outros estabelecimentos serão proibidos de funcionar na maior parte do estado por pelo menos três semanas, diante do aumento de infecções por coronavírus. Todos os bares e pubs também terão que fechar as portas em 19 municípios da Califórnia, onde vivem 70% da população do Estado, disse Newsom.

Após os estados relaxarem as regras de quarentena e reabrirem suas economias, mais de 800.000 novos casos foram relatados apenas em junho — liderados pela Flórida, Arizona, Texas e Califórnia — elevando o total oficialmente registrado no país para aproximadamente 2,6 milhões de casos. As hospitalizações e mortes por covid-19 têm aumentado principalmente a partir do fim de semana do feriado do Memorial Day, em 31 de maio.

Segundo publicação do Washington Post, subiu a média de novos infectados pela covid-19 em pelo menos 45 estados americanos. Agora, autoridades de saúde estão preocupadas com o feriado de quatro de julho em meio à onda de contaminações. Algumas praias, inclusive no sul da Flórida, Texas e Los Angeles, foram fechadas para o fim de semana. Em entrevista à Fox Business Network, o presidente Trump disse acreditar que o vírus “vai meio que desaparecer” e negou que se opõe a usar máscaras, dizendo que ele usaria uma se estivesse próximo a outras pessoas.

Segundo relatórios de autópsias, o vírus ataca ferozmente os pulmões, apesar de o patógeno também ser facilmente encontrado nos rins, fígado, trato gastrointestinal, baço e nas células que revestem os vasos sanguíneos.