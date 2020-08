Pela 1ª vez na história, EUA podem ter dois furacões ao mesmo tempo

A tempestade tropical Marco está sobre o Golfo do México, e pode chegar à costa do Estado americano da Louisiana como um furacão, no momento em que a tempestade Laura também atinge a América Central e também tem previsões de chegar à mesma região dos EUA como furacão.

Se isso ocorrer, seria a primeira vez em que dois furacões passam simultaneamente pelo Golfo do México, de acordo com registros que mostram a atividade na região desde 1900, de acordo com o pesquisador Phil Klotzbach, da Universidade do Colorado.

De acordo com as projeções do Centro Nacional de Furacões dos EUA, o Marco pode chegar à costa da Louisiana perto do meio-dia de segunda-feira, enquanto o Laura pode tocar o solo na mesma região na terça-feira. Nos dois casos, porém, há um alto grau de incerteza dada a volatilidade das condições climáticas. Um alerta de furacão foi dado na região metropolitana de Nova Orleans, atingida pelo furacão Katrina em 2005.

Em países da América Central e do Caribe, porém, as tempestades já deixaram estragos. No Haiti, as autoridades de defesa civil afirmam ter recebido relatos da morte de uma criança de 10 anos na cidade de Anse-a-Pitres, na fronteira com a República Dominicana.