Painéis solares chineses desafiam o mercado com queda de 42% nos preços em 2023

A dinâmica do mercado solar está sendo sacudida por uma reviravolta impressionante: uma queda acentuada de 42% nos preços dos painéis solares provenientes de empresas chinesas ao longo do último ano. O relatório recente da Wood Mackenzie revela que, em dezembro, o preço médio desses painéis atingiu apenas 15 centavos de dólar por watt. Em comparação, os painéis solares de fabricação indiana, europeia e americana foram cotados a 22, 30 e 40 centavos de dólar por watt, respectivamente.

O motor por trás dessa mudança radical, de acordo com a Wood Mackenzie, é a liderança indiscutível das empresas fotovoltaicas chinesas na indústria solar global. Sua presença dominante, combinada com tecnologia avançada, custos competitivos e uma cadeia de suprimentos robusta, é apontada como a força propulsora desse fenômeno.

Sun Huaiyan, assessor sênior da Wood Mackenzie, destaca: “O crescimento da fabricação solar na China foi impulsionado por margens elevadas para o polissilício, atualizações tecnológicas e pela expansão da fabricação local nos mercados internacionais”.

Prevê-se que a China mantenha uma fatia impressionante de mais de 80% da capacidade global em toda a cadeia de fornecimento de painéis solares a partir deste ano, graças à notável vantagem de custo oferecida por suas placas solares.

Apesar das políticas governamentais robustas em mercados internacionais impulsionarem a fabricação local de energia solar, ainda não conseguiram competir em termos de custo com o fornecimento chinês, observa a Wood Mackenzie. Especialistas instam outros países a promoverem aplicações comerciais em suas indústrias fotovoltaicas, buscando alcançar a mesma escala observada na China.

A Wood Mackenzie projeta que mais de um terawatt de capacidade de wafer, célula e módulo entrará em operação até o final deste ano. Isso sugere que a capacidade da China será mais do que suficiente para atender à demanda global anual até 2032, considerando as previsões de crescimento anual da demanda.

Sun destaca: “A China continuará a liderar a cadeia de fornecimento solar global e ampliará a lacuna tecnológica e de custos com os concorrentes”.

Crescimento de 42% na exportação de células solares

Os números de células solares exportadas pela China aumentaram mais de 42% nos primeiros 11 meses do ano passado em relação ao ano anterior, embora seu valor tenha subido apenas 1%, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândegas da China.

Até 30 de novembro, a capacidade instalada de geração de energia da China era de aproximadamente 2,85 bilhões de quilowatts, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior, segundo a Administração Nacional de Energia. Dessa capacidade, cerca de 560 milhões de quilowatts correspondem à capacidade instalada de geração de energia solar, um aumento de 50% no período.

A China lidera a inovação em tecnologias de células solares, com um total de 126.400 pedidos de patentes, ocupando o primeiro lugar no mundo, conforme relatório da CCTV, citando dados do Escritório Estatal de Propriedade Intelectual.

Cui Fan, professor na Escola de Negócios Internacionais e Economia da Universidade de Negócios Internacionais e Economia, alertou para o efeito do mercado interno, destacando que a conexão entre o tamanho do mercado de um país e suas exportações não é considerada nos modelos comerciais baseados apenas em vantagem comparativa. Ele ressaltou: “Uma grande demanda doméstica promoverá indústrias a ocupar mais demanda externa”, indicando que isso é uma razão crucial para a vantagem exportadora da indústria de novas energias da China.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global