Índice de Confiança do Consumidor em Xangai mostra sinais de estabilização no 4º tri de 2023

No quarto trimestre de 2023, o Índice de Confiança do Consumidor em Xangai mostrou sinais de estabilização, com vários indicadores interrompendo a queda e apresentando recuperação, embora ainda permaneça em níveis relativamente baixos.

No dia 9 de janeiro, o Centro de Pesquisa Social de Xangai e o Centro de Pesquisa Estatística Aplicada da Universidade de Finanças e Economia de Xangai divulgaram a “Série de Índices Socioeconômicos de Xangai para o Quarto Trimestre de 2023”, incluindo o Índice de Confiança do Consumidor e o Índice de Confiança do Investidor em Xangai para o mesmo período.

No quarto trimestre de 2023, o Índice de Confiança do Consumidor em Xangai divulgado pela Universidade de Finanças e Economia de Xangai foi de 101,7 pontos, um leve aumento de 0,3 pontos em relação ao trimestre anterior e um aumento de 1,0 ponto em relação ao mesmo período do ano anterior. O índice inclui duas principais categorias e oito subcategorias.

O Índice de Avaliação do Consumidor foi de 101,2 pontos, aumentando 2,5 pontos em relação ao trimestre anterior e 4,3 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior. O Índice de Expectativa do Consumidor foi de 102,2 pontos, com quedas de 2,0 pontos em relação ao trimestre anterior e 2,4 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior. Embora algumas subcategorias tenham apresentado queda neste trimestre, o índice geral mostra sinais de recuperação.

Ao analisar as subcategorias do Índice de Avaliação do Consumidor, o Índice de Avaliação da Situação Econômica de Xangai neste trimestre foi de 124,8 pontos, um aumento de 4,9 pontos em relação ao trimestre anterior e um aumento significativo de 11,5 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior, indicando uma maior satisfação dos consumidores em relação à situação econômica de Xangai. O Índice de Avaliação de Renda foi de 103,1 pontos, uma queda de 2,6 pontos em relação ao trimestre anterior, mas um aumento de 4,0 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior, ainda acima do valor neutro de 100 pontos. O Índice de Avaliação do Emprego foi de 95,7 pontos, uma leve queda de 0,7 pontos em relação ao trimestre anterior, mantendo-se estável em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O Índice de Intenção de Compra aumentou 8,4 pontos em comparação com o trimestre anterior, atingindo 81,1 pontos, um aumento de 1,3 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior. Este é um dos poucos índices neste trimestre que apresentou crescimento tanto em relação ao trimestre anterior quanto ao mesmo período do ano anterior. O Índice de Intenção de Compra de Imóveis foi de 59,2 pontos, um aumento significativo de 16,2 pontos em relação ao trimestre anterior, indicando que as políticas recentes tiveram um impacto positivo na intenção de compra dos consumidores, mas uma queda de 5,9 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior, ainda em níveis relativamente baixos.

O Índice de Oportunidade de Compra de Carros foi de 88,0 pontos, um aumento de 11,1 pontos em relação ao trimestre anterior e 5,5 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior. O Índice de Oportunidade de Compra de Bens Duráveis para o Lar foi de 96,2 pontos, uma queda de 2,3 pontos em relação ao trimestre anterior, mas um aumento de 4,4 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em termos gerais, os consumidores avaliaram positivamente a situação econômica no trimestre do ano passado, com um aumento significativo. No entanto, os índices de avaliação de renda e emprego diminuíram ligeiramente em comparação com o trimestre anterior.

Fonte: yicai.com

Imagem principal: Chu Baorui/Xinhua