Oliver Blume cobra apoio da UE para reestruturação da Volkswagen em Par

O presidente-executivo do Grupo Volkswagen, Oliver Blume, cobrou publicamente que os líderes políticos europeus estabeleçam condições regulatórias adequadas para assegurar a virada e a reestruturação da maior montadora do continente.

As declarações foram feitas no evento "Pela Europa", realizado em Paris na véspera da abertura do Salão do Automóvel.

A cobrança ocorre em meio ao crescimento da pressão sobre o grupo alemão, castigado pelo avanço agressivo de marcas chinesas de veículos elétricos de baixo custo na Europa, como BYD e Leapmotor, e pela queda de receita em seu mercado interno.

Cobrança por regras protecionistas e corte de custos

Em seu discurso na capital francesa — acompanhado pelo ministro da Indústria da França, Sébastien Martin —, Blume declarou apoio ao estabelecimento de exigências de produção local ("Fabricado na Europa") para equiparar a disputa no bloco comunitário.

O executivo defende que a responsabilidade do processo precisa ser compartilhada entre a iniciativa privada e o setor público:

"Quem vende aqui deve competir em condições semelhantes e também gerar empregos e valor aqui na Europa. Essa é uma responsabilidade compartilhada: o setor empresarial precisa se tornar mais competitivo e criar oportunidades atraentes, enquanto os formuladores de políticas devem estabelecer as condições adequadas."

Internamente, a Volkswagen atravessa o maior programa de reestruturação de sua história. A estratégia envolve a redução da complexidade entre as marcas do grupo (que vão desde a popular VW até grifes como Porsche e Lamborghini), a ameaça de fechamento de até quatro fábricas na Alemanha e negociações para amplos cortes de empregos e de despesas operacionais.

Lançamento de elétricos e novo ID. Tiguan

Apesar dos cortes e da redução de custos, Blume enfrenta pressão dos investidores para demonstrar capacidade de inovação e recuperação de mercado. Para o Salão de Paris, a estratégia do grupo está centrada na apresentação de veículos elétricos de massa mais acessíveis das marcas de grande volume — incluindo novidades da própria VW, da espanhola Cupra e da tcheca Skoda.

Entre os principais destaques da montadora no evento francês está a estreia mundial do novo SUV 100% elétrico ID. Tiguan, modelo que atualiza a linha da marca ao substituir os antigos ID.4 e ID.5 em uma tentativa de recuperar participação no mercado europeu.