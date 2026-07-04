Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para quase 3 mil

O número de vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho voltou a aumentar. Segundo atualização divulgada pelo governo neste sábado, 4, os dois tremores já deixaram 2.954 mortos e 16.592 feridos.

Em relação ao boletim divulgado na sexta-feira, 3, o total de óbitos cresceu em 309, enquanto o número de feridos aumentou em quase 4 mil, informou o Ministério das Comunicações.

Além das vítimas, o governo contabiliza mais de 16 mil pessoas desalojadas e 856 edifícios danificados pela tragédia.

La Guaira concentra maior destruição

Os terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, tiveram como principal foco de destruição o estado de La Guaira, no norte da Venezuela.

A região, localizada a cerca de 40 quilômetros de Caracas, registrou o colapso de edifícios inteiros e se tornou o epicentro da tragédia. Muitos moradores perderam suas casas e passaram a viver em abrigos improvisados montados em parques e áreas públicas.

Embora a capital Caracas também tenha sofrido danos estruturais e desabamento de prédios, o nível de destruição foi significativamente menor do que o observado em La Guaira.

Governo não informa desaparecidos

Até o momento, as autoridades venezuelanas não divulgaram um balanço oficial sobre o número de desaparecidos.

A Organização das Nações Unidas (ONU), porém, estima que até 50 mil pessoas possam estar nessa condição, o que indica que o número de vítimas da tragédia ainda pode aumentar nos próximos dias.

*Com informações da AFP