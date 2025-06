Netanyahu diz que "vitória" em guerra com Irã abre "amplas possibilidades regionais"

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo que a "vitória" de seu país na guerra de 12 dias contra o Irã abriu "amplas possibilidades regionais", enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevê que mais países do Oriente Médio buscarão normalizar suas relações com o país.

"Estão se abrindo amplas possibilidades regionais", disse Netanyahu durante visita às instalações do Shin Bet, a agência de inteligência de israelense, no sul de Israel, em declarações compartilhadas por seu escritório.

O mandatário afirmou que a primeira oportunidade que se apresenta após a guerra com o Irã é resgatar os 50 reféns ainda mantidos em Gaza, embora não tenha fornecido detalhes sobre como, se por meio da ofensiva israelense em andamento no enclave ou por meio de um acordo com o Hamas.

"É claro que também teremos que resolver a questão de Gaza, derrotar o Hamas", enfatizou em paralelo, "mas acredito que alcançaremos ambas as tarefas".

As afirmações de Netanyahu sobre as possibilidades regionais ocorrem em um momento em que Trump tem feito inúmeras declarações afirmando que espera que mais países se juntem aos Acordos de Abraão, promovidos durante o primeiro mandato de Trump para normalizar as relações entre Israel e outros Estados árabes, até o momento Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos.

"Vamos começar a trazer países para os Acordos de Abraão", declarou neste domingo o presidente americano à "Fox News".

Além disso, o enviado dos EUA para a Síria, Tom Barrack, afirmou em entrevista hoje à agência de notícias estatal turca "Anadolu" que tanto Síria como Líbano "precisam" chegar à paz com Israel.

Em 24 de junho, o conselheiro de Segurança Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, disse que Israel estava em negociações com a Síria na tentativa de normalizar as relações com o país vizinho.