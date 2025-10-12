Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, presidirão uma cúpula para a paz em Gaza no Egito na segunda-feira (13), com a presença do secretário-geral da ONU e outros líderes mundiais.

A reunião, que acontecerá na cidade turística de Sharm el-Sheikh, reunirá "líderes de mais de 20 países", informou o gabinete do presidente egípcio, dois dias após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Seu objetivo, acrescentou, é "encerrar a guerra na Faixa de Gaza, intensificar os esforços para alcançar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e inaugurar uma nova era de segurança e estabilidade regionais".

Um "documento que encerra a guerra na Faixa de Gaza" será assinado durante a cúpula, informou o Ministério das Relações Exteriores egípcio em um comunicado neste domingo.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, confirmou sua presença, assim como o presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sua contraparte italiana, Giorgia Meloni, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também viajarão ao Egito, informaram seus respectivos gabinetes.

O Conselho Europeu será representado por seu presidente, António Costa. Segundo a mídia estatal, o rei Abdullah II da Jordânia também deverá comparecer.

Israel não participará da cúpula de paz em Gaza, disse o porta-voz do primeiro-ministro israelense neste domingo (12).

"Nenhuma autoridade israelense participará" da reunião, disse à AFP Shosh Bedrosian, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O Hamas anunciou que não participará da assinatura do documento, e um de seus principais representantes, Hosam Badran, disse à AFP que o movimento islamista palestino estava agindo "por meio de mediadores do Catar e do Egito".

A cúpula coincidirá com a tão esperada libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza, como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor na sexta-feira.

Desde então, centenas de milhares de palestinos retornaram à Cidade de Gaza, o principal centro urbano do estreito território, devastado por mais de dois anos de uma guerra que começou com o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.