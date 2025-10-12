Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

A reunião reunirá "líderes de mais de 20 países", informou o gabinete do presidente egípcio

Israel não participará da cúpula de paz em Gaza, disse o porta-voz do primeiro-ministro israelense neste domingo (Michael M. Santiago/Getty Images)

Israel não participará da cúpula de paz em Gaza, disse o porta-voz do primeiro-ministro israelense neste domingo (Michael M. Santiago/Getty Images)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 11h11.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, presidirão uma cúpula para a paz em Gaza no Egito na segunda-feira (13), com a presença do secretário-geral da ONU e outros líderes mundiais.

A reunião, que acontecerá na cidade turística de Sharm el-Sheikh, reunirá "líderes de mais de 20 países", informou o gabinete do presidente egípcio, dois dias após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Seu objetivo, acrescentou, é "encerrar a guerra na Faixa de Gaza, intensificar os esforços para alcançar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e inaugurar uma nova era de segurança e estabilidade regionais".

Um "documento que encerra a guerra na Faixa de Gaza" será assinado durante a cúpula, informou o Ministério das Relações Exteriores egípcio em um comunicado neste domingo.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, confirmou sua presença, assim como o presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sua contraparte italiana, Giorgia Meloni, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também viajarão ao Egito, informaram seus respectivos gabinetes.

O Conselho Europeu será representado por seu presidente, António Costa. Segundo a mídia estatal, o rei Abdullah II da Jordânia também deverá comparecer.

Israel não participará da cúpula de paz em Gaza, disse o porta-voz do primeiro-ministro israelense neste domingo (12).

"Nenhuma autoridade israelense participará" da reunião, disse à AFP Shosh Bedrosian, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O Hamas anunciou que não participará da assinatura do documento, e um de seus principais representantes, Hosam Badran, disse à AFP que o movimento islamista palestino estava agindo "por meio de mediadores do Catar e do Egito".

A cúpula coincidirá com a tão esperada libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza, como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor na sexta-feira.

Desde então, centenas de milhares de palestinos retornaram à Cidade de Gaza, o principal centro urbano do estreito território, devastado por mais de dois anos de uma guerra que começou com o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Acompanhe tudo sobre:IsraelHamasBenjamin NetanyahuDonald Trump

Mais de Mundo

Ministro da Defesa israelense ordena que militares destruam os túneis do Hamas em Gaza

Trump discursará no Parlamento israelense durante visita por acordo de paz para Gaza

China denuncia postura dos EUA em meio a tensões sobre tarifas

Motim militar em Madagascar: unidade rebelde declara comando das Forças Armadas

Mais na Exame

Mundo

Ministro da Defesa israelense ordena que militares destruam os túneis do Hamas em Gaza

Future of Money

Entre IA, stablecoins e tesourarias digitais, confira os próximos passos do setor financeiro

Brasil

Disputa de 2026 será por 10% do eleitorado desinteressado que busca pelo novo, diz CEO da AtlasIntel

Inteligência Artificial

Projeto do Piauí sobre IA é selecionado para prêmio da Unesco