Naufrágio perto do Japão deixa oito mortos; nove estão desaparecidos

Oito pessoas, seis delas de nacionalidade chinesa, morreram em um navio cargueiro que naufragou na costa do Japão na noite de terça-feira — disse um diplomata chinês à televisão pública de seu país nesta quinta-feira, 26.

O "Jin Tian", um cargueiro registrado em Hong Kong, enviou uma mensagem de socorro a cerca de 110 quilômetros a oeste do arquipélago desabitado das Ilhas Danjo, no sudoeste do Japão, na noite de terça-feira, 24.

Vários navios e aviões dos militares japoneses e da Guarda Costeira foram enviados para a área, além de embarcações da Guarda Costeira sul-coreana e outros navios privados, para participarem de operações de busca e resgate. Até agora, 13 pessoas foram encontradas.

O cônsul-geral chinês na cidade de Fukoka (sul do Japão), Lu Guijun, disse ao canal estatal chinês CGTN que, das 13 pessoas encontradas, "oito foram confirmadas mortas, das quais seis eram chinesas".

"Cinco delas, incluindo quatro tripulantes chineses, estão fora de perigo", informou. "Expressamos nossas mais profundas condolências às infelizes vítimas", acrescentou.

Posteriormente, a Guarda Costeira japonesa confirmou o saldo divulgado pelo cônsul-geral, acrescentando que os outros dois tripulantes que morreram eram birmaneses.

Nove pessoas ainda estão desaparecidas, disse a Guarda Costeira, quatro da China, e cinco, de Mianmar.