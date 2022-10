Não há indícios de que Rússia vá usar armas nucleares na Ucrânia, dizem EUA

Os Estados Unidos não têm indícios de que a Rússia tenha decidido usar armas nucleares, químicas, ou biológicas na Ucrânia — declarou uma autoridade militar de alta patente nesta segunda-feira, 24, em meio a temores de uma escalada por parte de Moscou.

"Ainda não vimos nada que indique que os russos tomaram a decisão de empregar armas nucleares", declarou o funcionário a jornalistas sob a condição de anonimato, acrescentando que o mesmo se aplica a armas químicas e biológicas.

Nos últimos dias, Moscou tem alertado, repetidamente, que a Ucrânia poderia empregar uma "bomba suja", que propaga material nuclear, químico, ou biológico, por meio de explosivos convencionais.

Essas declarações levantaram, por sua vez, temores em países ocidentais de que a Rússia possa usar esse dispositivo e culpar Kiev.

"Os ucranianos não estão construindo uma bomba suja, nem temos indícios de que os russos tenham tomado a decisão de empregar armas nucleares, químicas, biológicas", disse a mesma fonte.

Ao ser questionado se essa avaliação incluía as chamadas "bombas sujas", o funcionário respondeu: "Sim".

Recentemente, o ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, teve uma série de contatos por telefone com seus homólogos de vários países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Nessas conversas, disse que Kiev planeja usar esse tipo de arma.

No domingo, 23, Estados Unidos, Reino Unido e França rejeitaram, em conjunto, as afirmações russas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também negou as acusações.

"Se a Rússia ligar e disser que a Ucrânia está, supostamente, preparando algo, isso significa uma coisa: a Rússia já preparou tudo isso", rebateu Zelensky, em um vídeo.

A Rússia sofreu uma série de sucessivas derrotas militares no sul e no leste da Ucrânia, e observadores do conflito e de Kiev dizem que o Kremlin está cada vez mais "desesperado".

Por isso, tanto ucranianos quanto autoridades ocidentais veem as advertências como uma ameaça de preparativos para um ataque de bandeira falsa.

Suspeitam ainda de que a Rússia está preparada para detonar uma "bomba suja" para justificar uma escalada militar, recorrendo, por exemplo, a uma arma nuclear tática como represália.

