Mutação mais contagiosa da covid também é identificada na África do Sul

Pesquisadores da África do Sul identificaram uma nova cepa do coronavírus que pode estar relacionada ao significativo aumento do número de casos da doença no país. A nova variação da covid está sendo chamada de 501.V2 Variant pelos geneticistas sul-africanos. A descoberta foi anunciada há dois dias e confirmada neste sábado, dia 19, pelo ministro da saúde, Zweli Mkhize.

Na última semana, o governo da África do Sul decretou o fechamento das praias e novas medidas para controlar o tráfego nas estradas neste final de ano, quando muitas pessoas viajam para aproveitar o verão e se reunir com familiares.

Atualmente, a África do Sul registra quase 900.000 casos do coronavírus e 20.000 mortes.

De acordo com as autoridades de saúde do país, a variação do vírus identificada na África do Sul tem poucas similaridades com a mutação encontrada no Reino Unido. Em comum, ambas teriam uma capacidade de propagação maior. Para os pesquisadores, trata-se de uma evolução do vírus, cuja tendência seria de se espalhar e multiplicar mais rapidamente.

De acordo com Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, a nova variação da covid pode ser até 70% mais transmissível. Focos da mutação do vírus foram identificados no sudeste do país e em Londres, que entrou em uma quaretena mais severa.