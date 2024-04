Mujica revela tumor no esôfago e afirma: "Morrer, há que morrer"

O ex-presidente uruguaio e líder do Movimento de Participação Popular (MPP) e da Frente Ampla, José Mujica, de 88 anos, anunciou na segunda-feira, 29, que foi diagnosticado com um tumor no esôfago. Ele afirmou que descobriu a doença após um um check-up médico.

Segundo ele mesmo disse, o tumor impõe dificuldades para a realização de quimioterapia ou cirurgia. Além disso, Mujica entrenta uma doença imunológica que afeta os rins há mais de 20 anos. O político afirmou se sentir "muito bem" no momento, mas não saber "quando a luz se apaga".

"Na minha vida, mais de uma vez o ceifador esteve rondando a cama, mas ele continuou a me pastorear. Desta vez me parece que ele vem com a foice em punho e veremos o que acontece", afirmou Mujica em entrevista coletiva. Apesar da disso, o uruguaio disse que continuará ativo e se entretendo em suas plantações de verdura enquanto puder. Enquanto isso, ele disse sentir dores quando consome alimentos mais gordurosos e que, nos próximos dias, deve receber mais informações sobre sua situação de saúde.

"Morrer, há que morrer. Pertencemos ao mundo dos seres vivos, e no mundo dos seres vivos nascemos destinados a morrer. É por isso que a vida é uma aventura formidável", disse Mujica.