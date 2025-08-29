Ministério do comércio da China apoia empresas de exportação para enfrentar desafios globais

Em coletiva de imprensa realizada no último dia 28, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yungqian, afirmou que apoiar as empresas de comércio exterior, especialmente no que diz respeito à manutenção de pedidos e à expansão de mercados, continua sendo uma prioridade do governo.

De acordo com He, o ministério planeja garantir a implementação das políticas já anunciadas, fortalecer os serviços e a assistência às empresas, além de ajudá-las a enfrentar os riscos e desafios impostos pelo cenário econômico global.

O porta-voz destacou que, apesar das incertezas no comércio e na economia globais, o governo chinês continuará a implementar medidas políticas para apoiar as exportações, expandindo os mercados internacionais e diversificando as opções.

"Vamos implementar as medidas já estabelecidas, garantindo que cheguem diretamente às empresas, estabilizando a confiança e as expectativas do setor", afirmou He Yungqian. Ele também mencionou a importância de promover boas práticas locais e a troca de experiências para enfrentar os novos desafios do comércio exterior.

Maior apoio financeiro e assistência às empresas exportadoras

O governo chinês está se comprometendo a fornecer mais apoio financeiro e trabalhista para assegurar a produção contínua e o cumprimento dos contratos.

Isso inclui a realização de mesas-redondas com empresas de comércio exterior para identificar necessidades específicas e buscar soluções eficazes.

Promoção de feiras comerciais e expansão de seguros de crédito

Para estimular ainda mais as exportações, o ministério planeja organizar a 138ª Feira de Cantão e promover atividades de fomento ao comércio.

Além disso, o apoio com seguros de crédito será ampliado, diversificando os produtos para atender às necessidades de curto prazo das empresas exportadoras.

Também serão fornecidas informações estratégicas sobre mercados internacionais, por meio de publicações como o Boletim de Promoção do Comércio Exterior e o Guia de Comércio por País.