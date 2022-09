México registra terremoto de magnitude 7,5 no mesmo dia e mês pela terceira vez

Um terremoto de magnitude 7,5 graus foi registrado na costa do Pacífico do México, Segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS, por sua sigla em inglês ). Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para a capital, Cidade do México, mas retirado logo em seguida. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas.

De acordo com informações divulgadas pelo USGS, o epicentro foi registrado a 37 quilômetros Sudeste da cidade de Aquila, no estado mexicano de Michoacán.

Os alarmes para o novo terremoto foram acionados menos de uma hora depois que os alarmes de uma simulação de tremor tocaram em todo o país para marcar o aniversário de dois grandes terremotos que ocorreram na mesma data em 1985 e 2017.

BREAKING: A magnitude 7.6 #earthquake #terremoto just struck western Michoacán, #Mexico. Dates of Earthquake's in Mexico: - 19th September 1985

- 19th September 2017

- 19th September 2022 pic.twitter.com/ISdJUjDWlI — Wali Khan (@WaliKhan_TK) September 19, 2022

No Twitter, o Serviço Sismológico relatou que o epicentro do sismo se localizou 59 km ao sul de Coalcoman, no Estado de Michoacán, na costa do Pacífico.

Segundo o Serviço Sismológico Nacional, o terremoto foi de magnitude 6,8 graus.

