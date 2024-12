Lula terá novo encontro com Mujica durante viagem ao Uruguai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um novo encontro com Pepe Mujica, seu aliado histórico e ex-presidente do Uruguai. Lula estará no país para participar de uma reunião com a cúpula de líderes do Mercosul.

Além da cúpula e do encontro com Mujica, a previsão é que o presidente tenha uma agenda de reuniões bilaterais, ainda em construção. A expectativa é que haja encontro com o presidente da Bolívia, Luis Arce, que passou a ser membro pleno do Mercosul em julho deste ano.

O governo brasileiro espera que o encontro de líderes do Mercosul seja uma oportunidade para acelerar ou finalizar as negociações com a União Europeia. A assinatura do acordo, no entanto, não está prevista para a cúpula.

O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Mauricio Lyrio, já afirmou nesta segunda-feira que a assinatura do acordo em Montevidéu "não é o que está em jogo", e destacou que ainda há um longo caminho após a finalização das negociações.

Revisão do acordo

“A assinatura é só depois da tradução. A assinatura em Montevidéu não é o que está em jogo. Na verdade, todo o acordo que a União Europeia negocia com seus parceiros, após a finalização das negociações, tem um longo processo de tradução. São 26 línguas. Além disso, tem a revisão legal final. Não é isso que está em jogo, mas queremos chegar a conclusão das negociações esse ano”, afirmou Lyrio.

Nos últimos dias, várias reuniões técnicas entre representantes do Mercosul e da União Europeia foram realizadas em Brasília. A informação dos bastidores é que questões ligadas ao meio ambiente, apresentadas pelo lado europeu, e as compras governamentais, um ponto de preocupação do governo Lula, avançaram.

[Os europeus querem garantias de que não vão comprar produtos que contribuam para o desmatamento]. Ao assumir a Presidência do Brasil, em janeiro de 2023, Lula anunciou que iria reavaliar o ponto que permite isonomia de tratamento a empresas do Mercosul e da União Europeia em licitações públicas.