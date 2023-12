Lula coversa com Maduro sobre crise com a Guiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã deste sábado, telefonema do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de acordo com o Palácio do Planalto. A conversa foi sobre a crise com a Guiana.

Segundo o governo, o presidente Lula "transmitiu a crescente preocupação dos países da América do Sul sobre a questão do Essequibo".

Lula expôs os termos da declaração sobre o assunto aprovada na Cúpula do Mercosul e assinada por Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Equador e Chile.

"(O presidente) Recordou a longa tradição de diálogo na América Latina e que somos uma região de paz", segundo o governo. "Fez um chamado ao diálogo e sugeriu que o presidente de turno da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), Ralph Gonsalves, trate do tema com as duas partes. O presidente Lula reiterou que o Brasil está a disposição para apoiar e acompanhar essas iniciativa", afirma o texto.

Lula ressaltou que é importante evitar medidas unilaterais que levem a uma escalada da situação, de acordo com o Palácio do Planalto.