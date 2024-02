Líderes europeus vão a Kiev prestar solidariedade à Ucrânia

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi o primeiro de uma série de líderes mundiais a chegar a Kiev neste sábado para prestar solidariedade à Ucrânia no dia em que se completa o segundo ano da guerra com a Rússia. Num post no X, Trudeau disse que sua visita era uma demonstração que seu país segue firme no apoio ao governo ucraniano.

Dois anos de guerra: Conflito cada vez mais violento

A guerra começou em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu o território ucraniano. Passados dois anos, estima-se que cerca de 500 mil pessoas dos dois países morreram. A despeito de centenas de sanções internacionais, os russos têm ganhado terreno nas últimas semanas e não há solução à vista.

Estão na capital ucraniana a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; e o premier da Bélgica, Alexander De Croo.

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que se tornou muito próximo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também foi a Kiev prestar solidariedade.

Ainda hoje Zelensky deve participar de uma teleconferência com os líderes do G7, composto por Estados Unidos, França, Alemanha, Canadá, Japão, Reino Unido e Itália.