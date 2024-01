Libertação de reféns mantidos pelo Hamas se aproxima; reunião deste domingo pode ser decisiva

As negociações lideradas pelos EUA estão cada vez mais próximas de um acordo para a libertação de mais de 100 reféns mantidos pelo Hamas e a suspensão da guerra em Gaza por cerca de dois meses. Segundo o The New York Times, o acordo pode ser selado nas próximas semanas.

O acordo costurado pelos negociadores une as propostas apresentadas por Israel e pelo Hamas nos últimos 10 dias, mas ainda passará por discussões em uma reunião neste domingo (28), em Paris, onde o diretor da C.I.A, William J. Burns, vai se encontrar com autoridades do Egito, do Catar e de Israel.

Segundo o The New York Times, que ouviu fontes do governo dos EUA, ainda há divergências importantes a serem resolvidas, mas os negociadores estão otimistas de que um acordo final está próximo.

O presidente Biden conversou por telefone na sexta-feira com os líderes do Egito e do Catar, que serviram como intermediários com o Hamas, para que as divergências sejam contornadas. Se Burns tiver sucesso nas negociações, Biden poderá enviar o seu coordenador para assuntos do Oriente Médio, Brett McGurk, para ajudar a finalizar o acordo.

— Ambos os líderes afirmaram que um acordo de reféns é fundamental para estabelecer uma pausa humanitária prolongada nos combates e garantir a assistência humanitária adicional para salvar vidas civis em toda Gaza — disse a Casa Branca num comunicado na noite de sexta-feira, resumindo a conversa do presidente com o Xeque Mohammed bin. Abdulrahman al-Thani, primeiro-ministro do Catar. — Eles sublinharam a urgência da situação e saudaram a estreita cooperação entre as suas equipes para avançar nas discussões recentes.

Numa declaração em Israel neste sábado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou o seu compromisso em garantir a libertação dos reféns que não foram libertados no primeiro acordo, mais limitado, em Novembro.

— Até hoje, devolvemos 110 dos nossos reféns e estamos empenhados em devolvê-los todos para casa. Estamos lidando com isso 24 horas por dia, inclusive agora.

Os reféns estão em cativeiro desde 7 de outubro, quando homens armados do Hamas invadiram Israel e mataram cerca de 1.200 pessoas e capturaram outras 240, no pior ataque terrorista da história do país. Desde então, a retaliação militar de Israel já matou mais de 25 mil pessoas, a maioria delas mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Não está claro quantos dos mortos em Gaza eram combatentes do Hamas.

Novo acordo seria mais amplo

A trégua de curta duração em novembro, mediada por Biden com o Catar e o Egito, resultou em uma pausa de sete dias nos combates em troca da libertação de mais de 100 reféns pelo Hamas e de cerca de 240 prisioneiros e palestinos detidos por Israel. Cerca de 136 pessoas detidas em 7 de outubro continuam desaparecidas, incluindo seis cidadãos americanos, embora se presuma que mais de 20 deles estejam mortos.

O acordo agora teria um escopo mais amplo do que o anterior, dizem as autoridades. Na primeira fase, os combates parariam durante cerca de 30 dias enquanto mulheres, idosos e reféns feridos eram libertados pelo Hamas. Durante esse período, os dois lados trabalhariam nos detalhes de uma segunda fase que suspenderia as operações militares por mais cerca de 30 dias em troca de soldados israelenses e civis homens que estão detidos.

A proporção de palestinos a serem libertados das prisões israelenses ainda precisa ser negociada, mas é vista como uma questão solucionável. O acordo também permitiria mais ajuda humanitária a Gaza.

Embora o acordo não seja o cessar-fogo permanente que o Hamas exigiu para a libertação de todos os reféns, as autoridades próximas das conversações acreditam que se Israel suspender a guerra por dois meses, provavelmente não a retomará da mesma forma que fez. A trégua proporcionaria uma janela para mais acordos diplomáticos que poderiam levar a uma resolução mais ampla do conflito.

O acordo proporcionaria tempo para Biden, que sofreu muitas críticas da ala mais à esquerda do seu próprio partido por apoiar a resposta de Israel ao ataque de 7 de outubro. Netanyahu também tem estado sob considerável pressão na busca da libertação dos reféns, apesar de ter prometido pressionar a operação militar para destruir o Hamas.

Mas ele também resistiu à pressão americana e internacional para aliviar a campanha militar contra o Hamas e repetiu a sua postura na sua declaração de sábado.

— Estamos determinados a terminar a tarefa, a eliminar o Hamas. E se demorar, não cederemos na missão — afirmou o presidente.

Um novo acordo não só poderá aliviar a tensão interna do governo Biden, como também poderá acalmar a situação volátil no Oriente Médio. Durante a pausa de sete dias em novembro, outros grupos iranianos, como os Houthis e o Hezbollah, também diminuíram os ataques contra alvos americanos, israelitas e outros. Após a pausa não prosseguir, o Hamas e Israel deixaram de se comunicar através dos seus intermediários.

Mas o gelo foi quebrado por um novo acordo, mais limitado, anunciado em 16 de Janeiro para permitir a entrega de medicamentos aos reféns israelitas em troca de mais medicamentos e ajuda aos civis palestinos em Gaza. Isso se tornou o que alguns chamaram de prova de conceito. A partir desse ponto, tanto Israel como o Hamas apresentaram propostas no papel para um acordo mais amplo e os intermediários americanos uniram-nas num único projeto de acordo.

Biden conversou por telefone com Netanyahu no dia 19 de janeiro, sua primeira conversa em quase um mês, e os dois discutiram como proceder com os reféns. Dois dias depois, o presidente enviou McGurk à região, onde se encontrou com o general Abbas Kamel, chefe do Serviço Geral de Inteligência do Egipto e o segundo funcionário mais poderoso do país, bem como com o Xeque Mohammed do Qatar.

As conversas tornaram- se complicadas quando os meios de comunicação israelitas transmitiram um vídeo que aparentemente mostrava Netanyahu chamando o posto de mediador de Catar como “problemático” devido à sua relação com o Hamas. Em resposta, o governo do Catar falou que as falas eram “irresponsáveis ​​e destrutivas”.

McGurk retornou a Washington na sexta-feira e se encontrou com Biden no Salão Oval junto com Burns e o secretário de Estado Antony J. Blinken, que também tem viajado pela região. Com seus conselheiros ao lado, Biden ligou reservadamente para o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e o xeque Mohammed.

— Eles afirmaram que todos os esforços devem agora ser feitos para concluir um acordo que resulte na libertação de todos os reféns, juntamente com uma pausa humanitária prolongada nos combates — disse a Casa Branca sobre o resumo da chamada com Sisi.