Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Kinder Ovo é proibido nos Estados Unidos: entenda o motivo

Brinquedo surpresa presente no interior do chocolate não é bem-visto pela legislação norte-americana

Kinder Ovo: entenda lei que proíbe venda do chocolate nos EUA (Reprodução/Redes Sociais)

Kinder Ovo: entenda lei que proíbe venda do chocolate nos EUA (Reprodução/Redes Sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12h24.

Última atualização em 23 de novembro de 2025 às 12h26.

Para muitos, o jingle 'Kinder Ovo, recheado de imaginação!' é uma verdade inegável. Um ovo de chocolate por fora, com um brinquedo surpresa dentro. Não apenas na Páscoa, o produto é sensação entre crianças - por vezes, até adultos. Mas nos Estados Unidos, essa experiência não existe.

O Kinder Ovo, como conhecemos por aqui, é proibido no país e a marca italiana Ferrero teve de criar um substituto para driblar a legislação norte-americana.

Por que o produto não circula nos EUA?

O doce é proibido por conta de uma lei de 1938, que proíbe a venda de "alimento com objetos não nutritivos em seu interior". A cápsula de plástico que guarda o brinquedo do Kinder Ovo se enquadra exatamente nessa categoria.

Mas a criação da lei não teve nenhuma relação com o chocolate. Ela foi aprovada após um elixir tóxico comercializado legalmente ter matado 107 pessoas, incluindo crianças, em 1937.

A chamada "Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos" reformulou as normas e concedeu à Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) o dever de supervisionar a segurança de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos e cosméticos.

Cacau Show vai faturar R$ 219 milhões com sua produção de cacau no Brasil

Mesmo com a mudança na supervisão, o Kinder Ovo seguiu proibido: a FDA entende que, além de infringir a lei de 1938, a cápsula poderia ser "facilmente confundida" com comida por crianças pequenas e causar asfixia ou outros perigos.

Com o impasse para vender o produto no mercado americano, a Ferrero encontrou uma saída.

A criação do Kinder Joy

Kinder-Joy

Kinder Joy surgiu como opção à proibição do Kinder Ovo (Reprodução/Redes Sociais)

Diante da impossibilidade de vender o Kinder Ovo nos EUA e precisando de uma opção que pudesse ser comercializada em climas mais quentes (mais resistente ao derretimento), a Ferrero lançou o  Kinder Joy em 2001. Nele, chocolate e brinquedo não correm o perigo de se misturar e confundir as crianças.

O produto é dividido em dois compartimentos: de um lado, o creme de chocolate com wafer crocante; do outro, a cápsula com o brinquedo, agora separada do alimento por uma película plástica, atendendo às regras americanas.

Apesar de não remeter à nostalgia de abrir o Kinder Ovo e encontrar a surpresa no meio, o Kinder Joy foi uma boa maneira de contornar a situação.

A virada que levou uma pequena marca de chocolate a valer US$ 230 milhões
Acompanhe tudo sobre:ChocolateEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Prisão de Bolsonaro foi 'provocativa', diz embaixada dos EUA no Brasil

Putin ratifica compromisso da Rússia com a Venezuela em 'relação estratégica'

Lula diz que vai falar com Trump sobre avanço militar dos EUA no Caribe

EUA devem lançar nova fase de operações na Venezuela nos próximos dias, diz agência

Mais na Exame

Brasil

Alexandre de Moraes autoriza visita de Michelle a Jair Bolsonaro na PF

Negócios

15 franquias baratas a partir de R$ 5.999 para trabalhar de home office

Mundo

Prisão de Bolsonaro foi 'provocativa', diz embaixada dos EUA no Brasil

EXAME Agro

EUA registram segunda morte do ano ligada à gripe aviária