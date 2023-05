Donald Trump é condenado por abuso sexual; vítima receberá indenização milionária

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi condenado por abuso sexual por um caso ocorrido nos anos 1990. A decisão foi tomada por júri popular nesta terça-feira, 9. Trump também foi julgado culpado por difamação contra a reputação da vítima.

O processo civil contra o republicano corria na Justiça federal em Nova York.

O caso foi tema de um julgamento de sete dias, em que testemunhas foram ouvidas nesta semana.

Trump, de 76 anos, foi acusado de estupro e de forçar contato indevido com a colunista Elizabeth Jean Carroll (E. Jean Carroll), hoje com 79 anos, em uma loja de Manhattan em 1996.

No processo, a vítima também acusou Trump de difamar sua reputação ao afirmar em suas redes sociais que a colunista havia mentido sobre o caso.

Indenização de US$ 5 milhões

Após a leitura do processo pelo juiz federal Lewis Kaplan, o júri decidiu que Trump é culpado de abuso sexual e de toques forçados contra Carroll, mas não de estupro.

Carroll é ex-colunista da revista feminina "Elle" em Nova York.

A condenação ocorreu por unanimidade pelo júri de nove pessoas.

Ao todo, dentre as condenações de difamação e abuso sexual, o júri decidiu que Carroll terá direito a indenização de US$ 5 milhões.

O republicano negou nos últimos anos ter abusado de Carroll e a acusa de ter inventado a história. "É a história mais ridícula", disse Trump em um vídeo.

Trump deve disputar eleições americanas de 2024

Magnata dos negócios em Nova York e hoje membro do Partido Republicano, Trump foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2020. No último pleito, o ex-mandatário perdeu a reeleição para o rival Joe Biden, do Partido Democrata.

Para as eleições de 2024, o duelo pode se repetir. Trump segue como favorito para vencer as primárias do Partido Republicano e sair novamente como candidato, enquanto Biden também anunciou que tentará a reeleição.