Irã anuncia: 'Podemos escolher o próximo líder supremo nas próximas 24 horas'

Um novo líder supremo do Irã poderá ser escolhido nas próximas 24 horas, informou o aiatolá Mozaffari, membro da Assembleia de Peritos, segundo a agência estatal Fars.

Os 88 clérigos de alto escalão que compõem a Assembleia aguardam condições apropriadas para realizar a sessão decisiva. “Temos firme esperança de que, com a graça de Deus, essa obra seja concluída nas próximas 24 horas”, declarou Mozaffari.

O religioso pediu à população que evite especulações ou a divulgação de rumores sobre a escolha do novo líder supremo do Irã, destacando a importância de aguardar a confirmação oficial da Assembleia.

A decisão marca um momento crítico na política iraniana, que segue em destaque internacional após os recentes ataques no país e a intensificação da guerra no Irã.