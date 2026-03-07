Irã anuncia: 'Podemos escolher o próximo líder supremo nas próximas 24 horas'

Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu após ataques lançados em fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel (AHMAD AL-RUBAYE/AFP)
Publicado em 7 de março de 2026 às 17h19.
Um novo líder supremo do Irã poderá ser escolhido nas próximas 24 horas, informou o aiatolá Mozaffari, membro da Assembleia de Peritos, segundo a agência estatal Fars.
Os 88 clérigos de alto escalão que compõem a Assembleia aguardam condições apropriadas para realizar a sessão decisiva. “Temos firme esperança de que, com a graça de Deus, essa obra seja concluída nas próximas 24 horas”, declarou Mozaffari.
O religioso pediu à população que evite especulações ou a divulgação de rumores sobre a escolha do novo líder supremo do Irã, destacando a importância de aguardar a confirmação oficial da Assembleia.
A decisão marca um momento crítico na política iraniana, que segue em destaque internacional após os recentes ataques no país e a intensificação da guerra no Irã.