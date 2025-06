Integrantes da comitiva brasileira que estava em Israel durante bombardeios desembarcam em Guarulhos

Três integrantes da comitiva de 12 brasileiros que deixou Israel após os bombardeios do Irã ao país desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 18.

O vereador do Rio Flavio Valle (PSD), o chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas), Davi Carreiro, e o secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ), Gilson Chagas, chegaram a Guarulhos por volta das 11h e de lá farão conexão para o Rio de Janeiro.

Eles faziam parte da comitiva de prefeitos e outras autoridades municipais que viajaram a convite do governo de Israel na semana passada. Parte do grupo embarcou em um avião fretado, enquanto Valle, Carreiro e Chagas vieram de um avião comercial vindo do Qatar. O trajeto foi longo, contou o vereador assim que saiu no portão de desembarque do Terminal 3.

"Foram mais de 52 horas para chegar no Brasil. Como o aeroporto de Tel Aviv estava fechado, a gente traçou a rota até a Arábia Saudita. Saímos de Israel para a Jordânia, de carro, de lá para a Arábia Saudita e, da Arábia Saudita, uma parte desse grupo pegou um voo particular, e a gente seguiu para outro voo comercial. Nós ainda fomos para Doha, no Catar, esperamos mais 10 horas, e aí de Doha aqui para São Paulo", contou a jornalistas.

Segundo ele, o momento mais tenso foi o trecho terrestre na Arábia Saudita porque ele foi feito sem a presença de representantes das embaixadas. Dentro de Israel e da Jordânia, um representante da embaixada brasileira estava acompanhando o itinerário, segundo ele. — Era um território novo, que ninguém conhecia, então talvez tenha sido um momento de maior tensão — destacou.

Valle disse que o governo brasileiro “demorou um pouco” a se comunicar com a comitiva, mas logo forneceu “apoio total”.

"A partir de domingo, nossa delegação teve um grande apoio do governo federal, inclusive do embaixador Mauro [Vieira] para a gente poder sair, eles se colocaram muito à disposição. Mas quando a gente saiu, o governo brasileiro estava esperando a gente na Jordânia, e um assessor do embaixador fez todo esse trajeto da Jordânia até a Arábia Saudita acompanhando a gente, foram 6 horas de carro. Só que quando chegou na fronteira com a Arábia Saudita, eles não puderam continuar com a gente, então a gente teve de fazer esse trajeto sem nenhum governo, mais 5 horas de carro", detalhou.