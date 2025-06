Comitiva de brasileiros que ficou retida em Israel chega à Jordânia

A comitiva de gestores municipais brasileiros que estava em Israel chegou à Jordânia na manhã desta segunda-feira, 16, segundo relato feito pelo tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Nélio Aguiar. Um dos integrantes do grupo, Aguiar informou que a comitiva atravessou de ônibus a fronteira e está no país em deslocamento a outro ponto onde pegarão um avião para retorno ao Brasil.

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversas cidades do Brasil estavam impedidos de deixar o território israelense desde o início da guerra com o Irã, no fim da semana passada.

"Por questões de segurança, detalhes sobre o horário e o trajeto da comitiva não haviam sido divulgados previamente. Segundo informações repassadas por Aguiar neste momento (9h56 - horário de Brasília)", diz uma nota divulgada pela CNM.

“Durante o fim de semana, a CNM articulou junto ao governo federal e à Embaixada da Jordânia, solicitando apoio das autoridades locais com a possível saída dos gestores brasileiros por aquele país”, informa a nota.

Na nota, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, celebra a chegada do grupo à Jordânia.