Incêndio no Texas é tão grande que pode ser visto do espaço

O incêndio que está consumindo o estado norte-americano do Texas já é um dos maiores da história da região. A tragédia é tão grande que cientistas da agência espacial dos EUA, a Nasa, conseguiram capturá-lo do espaço.

As imagens mostram que o maior foco ativo até o momento, denominado Smokehouse Creek, havia queimado até a última quarta-feira, 28, cerca de 344.000 hectares e estava controlado em apenas "3%" de sua extensão. Trata-se do segundo maior incêndio florestal registrado no Texas desde 1988, de acordo com dados oficiais.

Elas foram capturadas pelo GOES-16, um satélite que orbita a cerca de 22.000 milhas (36.000 quilômetros) acima da superfície da Terra. Esse tipo de imagem exibe partes do espectro infravermelho sensíveis à atividade do fogo.

Pelo menos uma pessoa morreu, segundo relatos da mídia local, além de destruir um número desconhecido de casas. Suspeita-se que dezenas de milhares de cabeças de gado tenham morrido.

Os focos estão concentrados na região conhecida como "Panhandle" ("alça da panela", em inglês), conhecida assim por seu formato no mapa. As áreas consumidas pelo fogo somam cerca de 418.500 hectares, segundo o boletim mais recente do Serviço Florestal do Texas.

"A razão pela qual este incêndio ficou tão grande tão rápido é que tivemos uma combinação perfeita de circunstâncias, que são baixa umidade relativa, [árvores e gramados] secos e ventos fortes", diz Sean Dugan, um oficial de informação pública do Serviço Florestal do Texas A&M, segundo a Bloomberg. Uma grande preocupação é que condições ventosas nos próximos dias possam espalhar este e outros incêndios ativos na área ainda mais e ajudar a alimentar novos.

As origens exatas do Incêndio Smokehouse Creek estão atualmente sob investigação, embora a Xcel Energy, empmresa de energia na região, tenha dito em um arquivamento regulatório que foi solicitada a preservação de um poste de utilidade caído perto de onde o incêndio possivelmente começou.