Há 43 anos no poder, presidente mais velho do mundo anuncia candidatura para oitavo mandato

O presidente em exercício mais velho do mundo, Paul Biya, de 92 anos, revelou que irá concorrer novamente à reeleição em Camarões, marcada para 12 de outubro deste ano.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), Biya — que ocupa a principal cadeira do país há 43 anos — afirmou que a decisão de buscar um possível oitavo mandato reflete a “urgência dos desafios” que a nação enfrenta.

“Juntos, não há desafio que não possamos superar. O melhor ainda está por vir.”

