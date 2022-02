Elon Musk reestabelece internet na Ucrânia via Starlink

O bilionário da SpaceX, Elon Musk, disse no sábado que o serviço de banda larga por satélite Starlink da empresa está disponível na Ucrânia e a SpaceX está enviando mais terminais para o país, cuja internet foi interrompida devido à invasão russa.

"O serviço Starlink agora está ativo na Ucrânia. Mais terminais a caminho", tuitou Musk.

Ele estava respondendo a um tweet de um funcionário do governo ucraniano que pediu a Musk que fornecesse ao país em apuros estações Starlink.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

