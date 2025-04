Funeral do papa deverá atrair 200 mil fiéis e terá 11 mil seguranças; veja números

O funeral do papa Francisco neste sábado, o primeiro de um pontífice reinante em duas décadas, é um evento que envolverá números vertiginosos e exigirá a mobilização total das autoridades e voluntários italianos.

Esses são alguns dos números que descrevem o que pode ser esperado para um dia histórico amanhã:

- 200 mil fiéis foram estimados pelo Ministério do Interior da Itália para participar das cerimônias fúnebres de Francisco. Para o próximo conclave - com data ainda a ser definida - e a eleição do novo papa, esse número sobe para 250 mil.

- A procissão fúnebre que levará o corpo do papa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, até a Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco providenciou para ser enterrado em um túmulo simples, percorrerá uma distância de seis quilômetros.

- 3.000 voluntários serão mobilizados pela Defesa Civil italiana, que é responsável por gerenciar os preparativos. Haverá 55 equipes médicas espalhadas ao longo da procissão fúnebre entre a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e a Basílica de Santa Maria Maior, além de 11 postos médicos avançados e 52 ambulâncias adicionais para se juntar à frota existente.

- São esperados 17 graus e sol forte às 10h (5h em Brasília) de sábado, horário de início do funeral, embora o termômetro possa chegar a 24 graus ao longo do dia.

- O grupo estatal Ferrovie dello Stato está disponibilizando 260 mil assentos para aqueles que desejam viajar para Roma de trem. A Defesa Civil também confirmou que 500 vagas de estacionamento foram reservadas para ônibus dentro e fora de Roma para o mesmo dia.

- 130 delegações internacionais já confirmaram sua presença no evento, mas espera-se que o número final possa chegar a 170.

- Espera-se que 120 mil pessoas cheguem a Roma nos dias 25 e 26 de abril, o que se traduzirá em cerca de 320 mil pernoites, de acordo com os números do Departamento de Turismo da capital italiana, que adverte que as estimativas podem ser menores do que as que realmente ocorrerão.

- 101 mil dessas chegadas serão em hotéis e outras 53 mil em “estabelecimentos complementares”.

- Serão destacados 11 mil militares e membros das forças de segurança, sem contar as equipes das próprias delegações internacionais, que garantirão que o funeral ocorra sem incidentes. A polícia, os carabinieri e os agentes de trânsito serão acompanhados por pelo menos 1.500 homens.

- 5 bazucas antidrone, capazes de interceptar as frequências de rádio com as quais esses dispositivos são operados, reforçarão a zona de exclusão aérea decretada sobre o céu romano.