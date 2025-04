Cardeal diz que papa escolheu local de sepultamento inspirado pela Virgem Maria

O cardeal lituano Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor da basílica romana de Santa Maria Maggiore, declarou nesta sexta-feira que o papa Francisco escolheu esse templo como seu local de sepultamento em 2022, inspirado pela Virgem Maria.

“Ele queria que seu túmulo respeitasse e falasse de sua vida, simples e essencial”, disse o cardeal à imprensa.

O nome Makrickas é o único que aparece no testamento do pontífice argentino, que morreu na última segunda e que a partir de amanhã descansará em um túmulo na basílica romana de Santa Maria Maggiore, em vez de em uma cripta no Vaticano.

Em seus últimos desejos, divulgados pela Santa Sé, o papa escreveu que o custo do túmulo seria coberto por um benfeitor desconhecido e administrado pelo monsenhor lituano.

Francisco indicou sua escolha de um túmulo simples, de terra, sem decoração, dentro da igreja, ao lado da capela de um ícone mariano ao qual ele era muito devoto, o Salus Populi Romani.

O cardeal lembrou que, em maio de 2022, conversou com Francisco sobre seu futuro túmulo e disse que, na época, “ele acreditava que os papas deveriam ser enterrados na Basílica de São Pedro”.

“No entanto, uma semana depois, ele me ligou na Casa Santa Marta e disse: “Maria me disse ‘prepare seu túmulo’”. E acrescentou: “Estou muito feliz pelo fato de Maria não ter se esquecido de mim”.

Em seguida, começaram a pensar em como deveria ser seu sepultamento e, acima de tudo, onde seria localizado. O local escolhido foi um ponto na nave esquerda de Santa Maria Maggiore, entre as capelas Sforza e Paolina.

O túmulo, cuja primeira imagem já foi revelada, consiste em uma simples lápide de mármore da região da Ligúria, no norte da Itália, de onde eram os ancestrais italianos de Bergoglio, com uma única inscrição: “FRANCISCUS”, seu nome pontifício em latim.

Toda em branco, a parede também exibe uma reprodução ampliada de sua cruz peitoral, em prata e com o Bom Pastor.

“Ele imediatamente descartou a possibilidade de ser enterrado na Capela Paulina porque ela é para a Eucaristia e a devoção e as pessoas vão lá para rezar e não para ver o túmulo de um papa”, disse o cardeal.

Além disso, o local de sepultamento não envolveu modificações estruturais na histórica basílica romana, uma das quatro basílicas papais, juntamente com a de São Pedro no Vaticano, a de São João de Latrão e a de São Paulo Extramuros.

O papa Francisco, que morreu aos 88 anos, será sepultado neste sábado, após um funeral solene na Praça de São Pedro, no Vaticano.