França, Portugal e Espanha anunciam construção de "corredor de energia verde"

Os líderes de França, Portugal e Espanha disseram nesta quinta-feira, 20, que concordaram em substituir a proposta de conexão de gasoduto entre a Península Ibérica e a França por um "corredor de energia verde" submarino que eventualmente transportaria hidrogênio.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que o plano é conectar a Península Ibérica à França e ao mercado europeu de energia por meio de um gasoduto de Barcelona, através do Mar Mediterrâneo, até Marselha, na França.

Ele disse que poderia ser usado para transportar gás natural temporariamente, antes de começar a transportar hidrogênio. Nenhum cronograma ou estimativa de custo foram anunciados.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Falando em sua chegada à sede do Conselho Europeu, o presidente francês Emmanuel Macron disse que os três países vão trabalhar na intensificação de suas interconexões elétricas. Macron disse que o projeto também pode adicionar interconexões de eletricidade.

Espanha e Portugal estavam pressionando pela conexão do gasoduto Midcat através das montanhas dos Pireneus com promessas de que seria usado para hidrogênio verde no futuro. Mas a França se opôs a esse plano dizendo que era muito caro, levaria muito tempo para ser construído e não era a solução para os problemas energéticos da Europa.

Sánchez e Macron disseram que os três líderes se reunirão novamente nos dias 8 e 9 de dezembro em Alicante, na Espanha, para finalizar o projeto, que terá direito a financiamento europeu.

LEIA TAMBÉM:

Macron quer preservar 'amizade e aliança' franco-alemã

Macron diz que Reino Unido precisa de "estabilidade" após renúncia de primeira-ministra