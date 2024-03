Foto da rainha Elizabeth II com netos também foi manipulada digitalmente, diz agência

Uma imagem publicada pela família real tornou-se alvo de acusações de manipulação de imagem nesta semana. A fotografia tirada em agosto de 2022 e publicada pelo Palácio de Kesington em abril de 2023, que mostra a rainha Elizabeth II com alguns de seus netos, foi "melhorada digitalmente na fonte", disse a empresa Getty Images.

Para o The Telegraph, um porta-voz do banco de imagens declarou na segunda-feira, 18, que "A Getty Images revisou a imagem em questão e colocou uma nota do editor nela, afirmando que a imagem foi aprimorada digitalmente na fonte".

Na fotografia, publicada para marcar a data que em que a rainha Elizabeth II faria 97 anos, é possível notar algumas inconsistências, como uma parte da estampa xadrez da saia da rainha desalinhada, sugerindo uma possível sobreposição de fotos um botão do sofá, no lado direito da imagem, que também parece ter sido "emendado" com diferentes fotos, e sombras pretas atrás da orelha de Louis e do colarinho da camisa de George.

Polêmica com foto da princesa Kate

Recentemente, uma imagem publicada pela princesa de Gales sorrindo e rodeada pelos seus filhos, postada para o Dia das Mães, foi removida de agências internacionais de notícias após a constatação de que a foto havia sido manipulada digitalmente.

Kate pediu desculpas publicamente e afirmou que "como muitos fotógrafos amadores" ela "experimenta a edição". O que era para ser uma fotografia para amenizar as especulações sobre seu estado de saúde após uma cirurgia abdominal em janeiro teve efeito contrário e fez com que as teorias sobre a ausência de Kate da vida pública ganhassem ainda mais força nas redes sociais.

Na segunda-feira, 18, tabloides britânicos divulgaram imagens da princesa de Gales sorrindo e caminhando ao lado de seu marido, o príncipe William, em um mercado em Windsor, oeste de Londres. Em um vídeo e uma foto, que supostamente foram feitos no sábado, 16 Kate caminha vestindo calças legging e uma blusa de manga comprida pretas.

A princesa passou por uma cirurgia abdominal em 16 de janeiro e o Palácio de Buckingham havia avisado que ela não voltaria a suas funções públicas antes da Semana Santa. A imprensa britânica indicou no fim de semana que Kate não retomará sua vida pública antes de 17 de abril.