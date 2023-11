Exposição Internacional de importação da China encerra com negócios no valor de US$78,4 bi

A sexta edição da Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) encerrou-se batendo recordes, com negócios provisórios atingindo a marca de US$ 78,4 bilhões, um salto significativo de 6,7% em relação ao ano anterior, conforme anunciado por Sun Chenghai, diretor adjunto do Bureau da CIIE, na última sexta-feira, 10.

A grandiosidade do evento ficou evidente com a participação de 3.486 empresas provenientes de 128 países e regiões, estabelecendo um novo padrão como a maior mostra comercial e empresarial de todas as CIIEs, segundo dados divulgados pelo Ministério do Comércio. Entre os expositores, figuraram 289 líderes setoriais e empresas da Fortune 500, apresentando ao todo 442 novos produtos, tecnologias e serviços.

As zonas de incubação de inovação, destacando-se como vitrine para startups estrangeiras, foram o epicentro de mais de 300 projetos provenientes de 39 países e regiões, ultrapassando em quantidade os dois anos anteriores desde sua introdução, de acordo com informações do ministério.

Paralelamente à CIIE, o Sexto Fórum Econômico Internacional de Hongqiao bateu recordes de participação, atraindo mais de 8.000 participantes. O evento contou com a presença de 345 convidados especiais, entre políticos, líderes empresariais e acadêmicos, incluindo seis vencedores do Prêmio Nobel e do Prêmio Turing, além de 118 executivos de empresas líderes e da Fortune 500, que proferiram discursos impactantes.

Os preparativos para a próxima CIIE já estão em pleno andamento, com 200 empresas garantindo sua participação e uma área de exposição que ultrapassa os 100.000 metros quadrados, conforme anunciado pelo ministério.