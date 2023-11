China ocupa primeiro lugar no mundo em centros de inovação tecnológica global

A China alcançou a 12ª posição no Índice Global de Inovação de 2023 e, pela primeira vez, liderou o mundo em número de clusters e centros de inovação tecnológica entre os listados como 100 melhores.

Segundo o diretor da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China, Shen Changyu, até setembro de 2023, a China possuía 4,805 milhões de patentes de invenção e 45,122 milhões de marcas registradas efetivas, e o volume de registros de direitos autorais em 2022 alcançou 6,353 milhões de casos. Além disso, a China manteve a primeira posição no mundo em termos de quantidade de pedidos de patente do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) internacionais por quatro anos consecutivos.

Paralelamente, a transformação e aplicação de propriedade intelectual na China também estão sendo continuamente reforçadas. Shen mencionou a implementação do “Plano de Ação Especial para Transformação e Aplicação de Patentes (2023-2025)” e a aceleração da implementação de sistemas como licenças abertas de patentes. Ele observou que as indústrias intensivas em patentes e as indústrias de direitos autorais representam, respectivamente, 12.44% e 7.41% do PIB, promovendo significativamente o desenvolvimento econômico de alta qualidade.

Shen Changyu também afirmou que o próximo passo será acelerar o desenvolvimento da China como uma potência em propriedade intelectual, para melhor servir o desenvolvimento impulsionado pela inovação.