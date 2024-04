Exército de Israel diz ter matado comandante do Hezbollah no Líbano

Nesta terça-feira, 16, o exército israelense informou a morte de um comandante do Hezbollah, em um ataque aéreo no Líbano. Yusaf Baz chefiava o grupo xiita na região costeira do país.

Em nota, a força de defesa afirma que o ataque aconteceu a cerca de 7 km do norte da fronteira entre Israel e o Líbano. Segundo o exército israelense, o comandante se preparava para disparar mísseis antitanque contra Israel antes de ser interceptado.

O Hezbollah não se pronunciou sobre o ataque e não confirma a morte do comandante.

Tensão no Oriente Médio

O ataque e a morte do comandante do Hezbollah chega em um momento de tensão no Oriente Médio, que já envolve Israel, Palestina, Líbano e Irã. As Forças Armadas de Israel convocaram duas brigadas de reservistas, neste domingo, para servir na Faixa de Gaza.

O anúncio ocorre dois dias depois do ataque do Irã contra o Estado judeu, em um momento em que o Gabinete de Guerra israelense e autoridades militares discutem as formas de responder a ação iraniana sem provocar uma escalada que leve a uma guerra aberta.

Também nesta terça-feira, 16, o gabinete de guerra de Israel se reuniu para discutir como será a resposta ao ataque do Irã