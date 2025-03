Ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, é preso por crimes contra a humanidade

O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso nesta terça-feira, 11, pela polícia filipina após um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), que o acusa de crimes contra a humanidade durante sua campanha antidrogas, marcada por execuções extrajudiciais.

Duterte foi detido no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, em Manila, após retornar de Hong Kong, onde participou de um comício eleitoral no último fim de semana, à véspera das eleições de 12 de maio. O mandado de prisão estava sendo aguardado com rumores sobre sua iminente detenção.

A prisão ocorreu após o escritório da Interpol em Manila receber a cópia oficial do mandado de prisão do TPI nesta manhã, conforme comunicado do gabinete presidencial filipino. O ex-presidente de 79 anos chegou ao aeroporto às 9h20 (horário local, 22h20 de segunda-feira, em Brasília), momento em que o procurador-geral do país apresentou a notificação do TPI. Ele foi imediatamente escoltado pelas forças de segurança para fora do local.

O gabinete presidencial informou que Duterte está bem de saúde e foi examinado por uma equipe médica logo após a prisão. Durante seu mandato (2016-2022), o ex-presidente liderou uma guerra sangrenta contra as drogas, que resultou na morte de cerca de 6.000 pessoas em operações antidrogas e execuções extrajudiciais, segundo dados oficiais da polícia. Organizações não governamentais locais, no entanto, estimam que o número real de vítimas seja superior a 30.000.

O Tribunal Penal Internacional iniciou uma investigação sobre as execuções extrajudiciais, mesmo após Duterte retirar as Filipinas do TPI em 2019, tentando evitar ser implicado. Em 2021, o tribunal vinculou autoridades e forças de segurança filipinas aos crimes cometidos durante a campanha antidrogas.