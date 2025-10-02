Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Venezuela denuncia 'assédio militar' de aviões dos EUA perto de seu litoral no Caribe

Crítica foi feita pelo ministro da Defesa do país, que explicou que os aviões americanos voaram perto do litoral venezuelano no Mar do Caribe

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21h09.

Tudo sobreVenezuela
Saiba mais

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, denunciou nesta quinta-feira um "assédio militar" por parte de "aviões de combate" dos Estados Unidos que, segundo ele, voaram perto do litoral venezuelano no Mar do Caribe, onde o governo de Donald Trump mantém um destacamento naval sob o argumento de combater o narcotráfico, mas que Caracas considera uma "ameaça".

"Denuncio perante o mundo o assédio militar, a ameaça militar do governo dos Estados Unidos sobre o povo da Venezuela (...) Denuncio perante o mundo esta situação que, repito, não deixa de ser uma provocação, mas também uma ameaça à nossa segurança nacional", afirmou Padrino López durante um balanço de operações das forças armadas do país sul-americano.

No ato, exibido pela rede de televisão estatal "VTV", o ministro disse que o sistema aéreo integrado da Venezuela detectou "aviões de combate" americanos, algo que ele garantiu ter sido "comprovado e verificado", inclusive por uma companhia aérea internacional que reportou a presença das aeronaves à torre de controle de Maiquetía, o aeroporto internacional da região de Caracas.

"Nunca tínhamos visto este destacamento de aviões. Sabemos que estão estacionados em Porto Rico, da classe F-35, mas se atreveram a se aproximar do território venezuelano (...) Estamos de olho, quero que saibam. E quero que saibam que isso não nos intimida", disse.

Em setembro, Padrino López denunciou que os EUA realizam voos de "inteligência" visando o país sul-americano, em um contexto no qual assegurou que Washington quer justificar um "plano de ameaça militar e de intervenção" para "tirar o presidente Nicolás Maduro" do poder.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)Venezuela

Mais de Mundo

Putin diz que Otan 'trava guerra' contra a Rússia e promete 'resposta contundente' à pressão externa

Trump decide que os EUA estão em 'conflito armado' formal com cartéis de drogas

Câmara dialoga com assessores de deputada que estava em flotilha interceptada por Israel, diz Motta

No 2º dia do 'shutdown', Trump quer cortes em 'agências democratas' e mira os adversários políticos

Mais na Exame

Brasil

Reforma administrativa: veja os principais pontos dos projetos que atingem servidores

Mercados

Vale (VALE3) anuncia data para divulgação de resultados do 3º trimestre; veja o que esperar

Economia

Relator da MP de alternativa ao IOF anuncia retomada da isenção de LCI, LCA e LCD

Inteligência Artificial

IA poderá adicionar €17,9 trilhões à economia global até 2030, aponta estudo