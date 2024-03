EUA alerta para risco ambiental de navio afundado pelos huthis no Mar Vermelho

O navio cheio de fertilizantes que afundou no Golfo de Áden após um ataque com mísseis dos rebeldes huthis do Iêmen é um risco ambiental, disse o Exército americano no sábado, 2.

Os huthis assumiram a responsabilidade pelo ataque de 19 de fevereiro ao "Rubymar", um navio mercante com bandeira de Belize operado por uma empresa libanesa, que transportava fertilizantes combustíveis.

O governo do Iêmen disse no sábado que o navio afundou.

"As aproximadamente 21 mil toneladas de fertilizantes à base de fosfato de amônio e sulfato transportados pelo navio representam um risco ambiental no Mar Vermelho", disse o Comando Central dos EUA (Centcom) no sábado.

Também confirmou que o navio "afundou no Mar Vermelho depois de ser atingido" por um míssil balístico antinavio no mês passado.

"Ao afundar, o navio também representa um risco de impacto subterrâneo para outros navios que utilizam as movimentadas rotas marítimas da hidrovia", acrescentou.

Transporte marítimo

De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o transporte de contêineres através do Mar Vermelho caiu quase um terço este ano devido aos contínuos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen.

O "Rubymar" havia saído dos Emirados Árabes Unidos e se dirigia ao porto búlgaro de Varna. Sua tripulação abandonou o navio e conseguiu ser levada para um local seguro após ser atingida por dois mísseis.

Os huthis têm lançado ataques a navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden desde novembro, o que justificam em solidariedade com os palestinos em Gaza, onde Israel trava uma guerra contra o Hamas em retaliação ao ataque sem precedentes do movimento palestino em 7 de outubro contra Israel.