Estádio de tragédia que deixou 133 mortos na Indonésia será demolido e reconstruído

O estádio de futebol da Indonésia onde 133 morreram em um grande tumulto no início de outubro será demolido e reconstruído, anunciou o presidente do país.

Quanto ao "estádio Kanjuruhan em Malang, vamos demoli-lo e reconstruí-lo de acordo com as normas da Fifa, com instalações apropriadas que garantam a segurança de jogadores e torcedores", afirmou Joko Widodo após uma reunião com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que visita Jacarta.

O dirigente da entidade que comanda o futebol mundial se comprometeu a ajudar o futebol indonésio a melhorar a segurança.

"Vamos reformar e transformar o futebol no país", disse Infantino. A Indonésia será a sede do Mundial Sub-20 em 2023.

O balanço da tragédia subiu nesta terça-feira para 133 vítimas fatais, após a morte de um homem de 33 anos que não resistiu aos ferimentos sofridos no dia da tragédia, 1º de outubro.

Mais de 40 crianças morreram na catástrofe, que Infantino descreveu como "um dos dias mais sombrios para o futebol".

Após a derrota de 3-2 do Arema FC para o Persebaya Surabaya, duas equipes locais, torcedores do primeiro time invadiram o gramado para criticar os jogadores e dirigentes do clube.

A polícia tentou controlar a multidão com violência, mas as agressões levaram mais torcedores a tentar fugir pelo gramado.

O uso de gás lacrimogêneo em grande quantidade gerou pânico entre a multidão. As saídas estavam fechadas ou eram muito estreitas e muitos torcedores morreram asfixiados ou pisoteados.

Seis pessoas, incluindo três policiais, foram indiciadas e o chefe da polícia regional foi transferido para outra localidade.