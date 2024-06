Eleições para Parlamento Europeu são encerradas; resultado pode deslocar assembleia para a direita

Eleitores de 21 países da União Europeia, incluindo França e Alemanha, votaram neste domingo, 9, em uma eleição para o Parlamento Europeu que deve deslocar a assembleia para a direita e aumentar o número de nacionalistas.

As eleições moldarão a forma como a União Europeia, um bloco de 450 milhões de cidadãos, enfrenta desafios que incluem uma Rússia hostil, o aumento da rivalidade industrial entre China e Estados Unidos, as alterações climáticas e a imigração.

A votação começou na quinta-feira, 6, na Holanda e em outros países na sexta e no sábado. No entanto, a maior parte dos votos da UE será depositada no domingo, com França, Alemanha, Polônia e Espanha abrindo as urnas e a Itália realizando um segundo dia de votação.

O Partido Popular Europeu (EPP, na sigla em inglês), de centro-direita, deve continuar a ser o maior grupo do Parlamento Europeu, colocando sua candidata à liderança da Comissão Europeia, a atual Ursula von der Leyen, da Alemanha, na pole position para um segundo mandato.

No entanto, ela pode precisar do apoio de alguns nacionalistas de direita, como os "Irmãos de Itália", da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, para garantir uma maioria parlamentar, dando a Meloni e a seus aliados mais influência.

A inclinação à direita significa que o parlamento pode estar menos entusiasmado com as políticas relativas às alterações climáticas e com as reformas necessárias para o alargamento da UE, ao mesmo tempo em que pode facilitar medidas para limitar a imigração.