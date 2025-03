O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa nesta terça-feira, 11, de uma reunião com CEOs de algumas das maiores empresas norte-americanas. O encontro ocorre em meio à crescente preocupação dos mercados com os impactos das políticas tarifárias adotadas pelo governo republicano, e a queda na bolsa das gigantes de tecnologia na última segunda-feira, 10.

A reunião será realizada em Washington, no encontro regular da Business Roundtable, associação que reúne os principais líderes empresariais do país, incluindo representantes da Apple, J.P. Morgan Chase e Walmart. Entre os temas centrais da discussão estarão a inflação, as novas tarifas de produtos exportados e os riscos de recessão.

Trump anunciou nesta terça-feira, 11, que dobrará as tarifas sobre importações de aço e alumínio do Canadá, uma resposta à sobretaxa de 25% imposta pela província de Ontário sobre a eletricidade exportada para os EUA. Com o anúncio, as taxas sobem para 50%. O presidente também ameaçou aumentar significativamente as tarifas sobre carros importados do país vizinho, caso o Canadá não elimine outras taxas.

As políticas tarifárias do presidente já desestabilizaram os mercados e têm aumentado temores para uma alta disparada da inflação. Na segunda-feira, 10, as bolsas norte-americanas registraram forte queda, com o índice S&P 500 fechando em queda de 4%.

Empresas alertam para impactos econômicos

O clima de incerteza tem preocupado líderes empresariais, que alertam para a possibilidade de redução nos investimentos e queda na demanda do consumidor. Na última segunda-feira, 10, a Tesla viu as ações despencarem 15% na bolsa. Desde que Trump assumiu o cargo, as Seven Magnificents US$ 2,54 trilhões, o equivalente a 3,6 vezes a capitalização da total da B3.

A possibilidade de uma recessão se torna ainda mais real com a previsão revisada do Goldman Sachs Group, que reduziu a expectativa de crescimento dos EUA para 2025 e aumentou a previsão de inflação devido às novas tarifas impostas pelo governo.

Além das tarifas, empresários pressionam o governo para que os cortes de impostos implementados por Trump se tornem permanentes, argumentando que isso poderia estimular a economia. No entanto, para que essa medida avance, é necessária aprovação no Congresso, onde enfrenta resistência.