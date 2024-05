Desabamento em estrada mata 24 pessoas no sul da China

Pelo menos 24 pessoas morreram nesta quarta-feira, 1, na China devido ao desabamento de um trecho de autoestrada provocado pelas fortes chuvas dos últimos dias na província de Cantão, no sul do país, informou a imprensa estatal. Esta região densamente povoada e símbolo do poder industrial da China foi devastada por fortes tempestades que provocaram inundações mortais e deslizamentos de terra.

O incidente, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, foi causado por "um desastre geológico natural (…) sob o impacto de chuvas persistentes e intensas", informou o canal de televisão estatal CCTV. Segundo a emissora, um trecho de 18 metros da rodovia entre a cidade de Meizhou e o condado de Dabu afundou às 2h10 locais.

A agência de notícias estatal Xinhua informou que cerca de vinte veículos ficaram presos na vala, com um total de 54 pessoas afetadas. Até às 15h00 locais desta quarta-feira (04h no horário de Brasília), "24 pessoas havia sido confirmadas como mortas e outras 30 estavam recebendo cuidados de emergência no hospital", acrescentou a Xinhua.

Trabalho de resgate continua

Os trabalhos de resgate continuam, mas as vidas dos hospitalizados "não estão atualmente em perigo", informou a agência sem especificar a natureza dos ferimentos. Uma fotografia aérea publicada pela CCTV mostra veículos destruídos no fundo de um buraco profundo onde antes passava a estrada.

Na imagem, dezenas de veículos de emergência e guinchos aparecem reunidos no trecho ainda intacto da rodovia, que passa por uma encosta íngreme e arborizada. Em outros vídeos aparentemente filmados antes do amanhecer, há chamas e fumaça. "Não é possível chegar mais perto", diz um homem em uma dessas gravações. A AFP não conseguiu verificar imediatamente esses vídeos.

As autoridades enviaram ao local cerca de 500 pessoas para a operação de resgate, composta por bombeiros e equipes de segurança e emergência, informou a CCTV. Parte da rodovia S12 foi fechada nos dois sentidos.

Desastres em Cantão

A província de Cantão foi afetada nas últimas semanas por vários desastres atribuídos a eventos climáticos extremos. Chuvas excepcionalmente fortes para esta época do ano causaram inundações mortais que, em algumas áreas, foram as piores desde que os registos começaram em 1954.

O funcionário do Ministério de Recursos Hídricos da China, Yin Zhijie, disse à rádio estatal na semana passada que a "intensificação das mudanças climáticas" torna essas chuvas mais prováveis. Além das chuvas torrenciais, um tornado matou cinco pessoas na semana passada na capital provincial, também chamada de Cantão.

Grande parte da enorme rede rodoviária da China atravessa terrenos acidentados e climas extremos. Além disso, os acidentes de trânsito são comuns devido à falta de controles rígidos de segurança.

Em março, 14 pessoas morreram e 37 ficaram feridas quando um ônibus caiu dentro de um túnel na região norte de Shanxi. Em fevereiro, um acidente deixou 16 mortos na província central de Hunan, e outro matou 19 pessoas em Jiangxi, no leste.